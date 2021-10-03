Москва, 3 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Участники чемпионата мира (ЧМ) по спортивной гимнастике, который начнется 18 октября в японском Китакюсю, каждый день будут сдавать тесты на коронавирус. Об этом 3 октября рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

geralt Гимнастика

«Антиковидные требования, которые будут предъявляться к участникам чемпионата мира, во многом будут совпадать с тем, что было два месяца назад на Олимпийских играх в Токио. Они должны сдать один тест перед вылетом из России, другой — непосредственно в токийском аэропорту. После прибытия в Китакюсю все участники будут проходить ежедневное тестирование», — приводит ее слова ТАСС.

Также Родионенко рассказала, что включенные в заявку на мировое первенство российские гимнасты пробудут на базе до 12 октября и сначала прибудут в Амстердам, оттуда в Токио и только потом в Китакюсю.

«Наши спортсмены будут на месте только 14 октября, когда начнутся официальные тренировки», — добавила старший тренер сборной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) 2022 года и других теннисных турниров, которые состоятся на территории страны, ведут переговоры с австралийскими властями об условиях, на которых в страну могут допустить игроков из-за рубежа.