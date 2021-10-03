3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 13:36 — REGNUM Автору этих строк уже доводилось высказывать сомнения по поводу целесообразности перепечатывания и комментирования в российских изданиях материалов китайских СМИ не первой линии о якобы надвигающейся… новой японо-русской войне из-за Курил. То, что в комментариях японских читателей под статьями центральных японских СМИ всё чаще встречаются анонимные призывы «отбить северные территории силой», обзавестись ракетно-ядерным оружием, «санкциями способствовать второму краху России» — реальность сегодняшней Страны восходящего солнца, и на эти опасные тенденции в общественном мнении Японии следует обращать серьезное внимание, сомнению не подлежит. Тем более что эта еще недавно считавшаяся пацифистской и отказавшейся от вооруженных сил и права ведения войны страна с помощью и при поощрении своего сюзерена — США быстро наращивает военные мышцы, выдвинувшись по затратам на оборону на пятое место в мире, действительно вновь стремится в разряд великих военных держав.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако, на мой взгляд, в отличие от 30 — 40-х годов прошлого столетия, правящие круги Японии еще не готовы «решать северную проблему» силой оружия. Понимают в Токио и то, что, соверши они какую-либо вооруженную провокацию в российских водах или на Курилах, далеко не факт, что заокеанский союзник поддержит эту вылазку, рискуя началом масштабной войны с Россией. Кстати, то же относится и к прогнозируемому некоторыми военному столкновению Японии с Китаем.

Не понравились мне и публикации российских СМИ со ссылкой на опять-таки китайское издание о том, что Москва, предупредив соседнюю Японию о предстоящих в октябре учениях российских вооруженных сил, которые, как сообщило ТАСС, «якобы состоятся в октябре в акватории острова Кунашир», тем самым «унизила Японию». «Этим стоит насладиться. Россия унизила Японию, буквально отвесив ей пощечину», — не без злорадства написало китайское издание NetEase, что и было распространено в виде «эксклюзивного пересказа» российской «ПолитРоссией». При этом рутинные учения представлены как намерение «освятить меч на пороге Японии».

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Спрашивается, стоит ли российским СМИ, среди которых и авторитетные и популярные в нашей стране, не заботясь о последствиях, повторять слово в слово сомнительные, на мой взгляд, оценки отдельного китайского издания. Сомнительные потому, что никакого, как полагаю, стремления «унизить Японию и освящать меч на ее пороге» у Москвы быть не могло. Ибо речь идет об обычном предупреждении в интересах безопасности судоходства и рыболовства в районе учений. Публиковать же такие сомнительные оценки, превращая рутинные маневры чуть ли не в «антияпонскую провокацию», не что иное, как подливать масла в огонь, давать Токио повод для очередных необоснованных дипломатических протестов. Необоснованных потому, что учения ни в коей мере не затрагивают Японию, ее территорию и акваторию и проводятся при неукоснительном соблюдении международных норм и правил. Ну, а если в Токио, мягко говоря, произвольно считают суверенные территории и акватории России «своими», то тут впору МИД России выступать с протестами и представлениями. А не призывать, как ни в чём не бывало, продолжать вести с японским правительством «переговоры о мирном договоре», который, как заявляет Токио, без возвращения «северных территорий» (российских южных Курил)» подписан быть не может.

И решать эти и другие двусторонние проблемы Москве и Токио следует самостоятельно, без «подзуживания» третьих стран, не заинтересованных в устранении существующих противоречий в японо-российских отношениях. Кстати, к таким странам относятся и США, которые и создали так называемую «проблему северных территорий», навязав Японии эту бесконечную и бесплодную тяжбу с Россией.