Красноярск, 3 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В красноярской школе №154 2 октября произошло нападение на охранника. Неизвестный пробрался на территорию школы и брызнул газовым баллончиком в лицо охраннику, сообщает телеканал ТВК.

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Кроме охранника, пострадала находившаяся рядом женщина. Обоих, как отмечается, увезли в Глазной центр. Уроков в это время не было.

По данным полиции, причиной происшествия стал конфликт.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, устанавливаются все участники конфликта», — цитирует канал сообщение МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент устроил стрельбу в здании Пермского государственного университета. Погибли шесть человек, более 40 получили ранения.

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