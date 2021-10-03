Лестер, Великобритания, 3 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник футбольного клуба «Лестер Сити» Юри Тилеманс может перейти в чемпионат Испании. Об этом 3 октября сообщает El Nacional.

Football.ua Юри Тилеманс

По данным источника, 24-летний футболист попал в сферу интересов мадридской команды «Реал». В то же время, указывается, что переход в состав мадридцев игрока может стать причиной того, что команду покинет бразильский хавбек Каземиро.

Отметим, в нынешнем сезоне Юри Тилеманс провел в составе «Лестера» 10 матчей и отличился в них одним забитым голом и двумя результативными передачами.