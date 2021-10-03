Москва, 3 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Первый Международный конкурс пианистов, дирижёров и композиторов имени С. В. Рахманинова пройдёт в Москве в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Константин Сомов. Портрет С. В. Рахманинова. 1925

Положение о конкурсе утверждено постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Международное соревнование буде проводиться в несколько туров. Отборочный тур пройдёт в заочном формате, остальные этапы соревнования — в очном режиме.

В финальную часть соревнования выйдут 25 пианистов, 20 дирижёров и 40 композиторов. Победителей определит жюри, в состав которого войдут крупнейшие деятели культуры. Общий призовой фонд конкурса составит $200 тыс.

«Конкурс станет дополнительным стимулом для развития академического музыкального искусства в России, откроет новые возможности для популяризации творческого наследия С. В. Рахманинова», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Планируется, что второй международный конкурс пианистов, дирижёров и композиторов имени С. В. Рахманинова состоится в 2025 году.