Баку, 3 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. На телеканале Baku News TV подняли вопрос: «Только Азербайджан спасет Армению от исторического прелюбодеяния — Актуальная тема с Мехманом Исмаиловым». Затем это стало предметом обсуждения в социальных сетях — и очень остро (тексты, разжигающие межнациональную рознь, сокращены — ИА REGNUM!).

Mod.gov.az Вооружённые Силы Азербайджана и Турции

Leman Rzayeva пишет в твиттере:

@lemanrz: Россия спасёт Армению только в том случае, если Азербайджан будет вести военные действия на территории Армении. Ильхам Гейдарович знает свое дело.

Совушка отвечает:

@gnbwa: Ваша хитрая уловка яйца выеденного не стоит. Может, ещё геноцида армян дождаться — когда азер<байджанц>ы с турками начнут резню армян? Нагорный Карабах — это историческая и фактическая территория христианской Армении, союзника России против тюркской и англосакской оккупации Кавказа.

Leman Rzayeva тоже отвечает:

@lemanrz: Слушайте, весь мир признал, что НК это часть Азербайджана, о чем еще может идти речь? А давайте вспомним геноцид 1992 года со стороны армян. Когда азербайджанцы бежали босиком зимой. А вот вам исторический факт того, что Карабах — это Азербайджан!

Обсуждение, ещё более острое и полное ненависти, прошло d Facebook и YouTube:

Alyarov Musavi:Не просто русский писатель, консул в Иране Грибоедов заметил в письме ЦАРЮ, мол, ни в коем случае армянской ноги на территории России. Увеличив численность, будут требовать автономии, доказав, что это земли их предков..

Feride Mamedova:Не надо Армению спасать, пожалуйста, — через 30 лет опять начнут свои злодеяния: они же Люцифер, они неисправимы, они злодеи, их с Ираванского ханства тоже надо изгнать, чтоб их след простыл, о них не слышать.

Afina Haciyeva:Нет нации во имя армян, есть потомки Анахида, изгнанные из Индии… Они были продуктом воли Петра I. Русские превратили хай в армян и основали армянское государство в Западном Азербайджане = Иреванское ханство + Зангезурский район, но эти существа называют себя Хаями, а Айастан называет нас турками, то есть они говорят правду. Сено Петра I сделало армян западными.

Vahid Saydumov: Нет никакой Армении, есть Западный Азербайджан… ареал обитания хайцев в Индии… Нет никаких армян, есть хайи-шуртвацы… Нет никакого «арцаха-карабаха», есть Зангезур (Восточный и Западный).

Afina Haciyeva:Представители дашнаков собрались вокруг большого количества добровольческих вооруженных формирований и безжалостно убивали женщин, детей, стариков и инвалидов на истерзанных войной турецких территориях (А. Лалаян. О массовых убийствах 1918−20 гг. Журнал «Революционный Восток» № 2−3, 1936 г. Москва).

Vahid Saydumov:Прочитайте книгу лидера Компартии Индии из Западной Бенгалии — (Purna Çandra Malik): «Переселение племён хайас и цыган-боша из Индостана в Малую Азию, на берега Евфрата и Тигра и в Киликию в …». «Армяне всегда жили под властью правителей, служивших отличной от армянской религии. В результате они превратились в людей, скрывающих свои мысли, чувства и намерения» Александр Дюма (отец) «Кавказское путешествие».

Afina Haciyeva:Если бы не знаменитый Туркменчайский договор 1828 года, Грибоедов и Абовян, русские солдаты, не было бы сотен вновь созданных армянских очагов, которые сегодня превратились в современные деревни и города. Переехало более тысячи армян. (Зорий Балаян. «Очаг», с. 120, 192, 273).

Vahid Saydumov:Переселение хайских племён (шуртвацы), из Персии и Османской империи, началось по указу Николая l. Воктябре 1828 г. в Иреванское ханство. В феврале 1838 г. в Карабахское ханство. Организаторы: Грибоедов, Паскевич, Лазарев и Ермолов. 2 декабря 1920 г. создали Армянскую ССР. 7 июля 1923 г. была создана Нагорно-Карабахская Автономная область. 10 августа 1923 года селение Ханкенди было переименовано в город Степанакерт. 23 сентября 1991 г. была образована Республика Армения. До этого, в истории никакой «Армении» — Хайастана не было…

eldar mirzoev:К. Патканов, известный армянский историк, арменовед: «Армяне никогда не играли особой роли в истории человечества. Это не есть политический термин, а название географической области, в которой разбросаны отдельные поселения армян». («Ванские надписи и их значение для Передней Азии», 1875).