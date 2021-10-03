Усть-Илимск, Иркутская область, 3 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Усть-Илимске (Иркутская область) накануне вечером, 2 октября, произошёл серьезный пожар, спасены 23 человека, ещё 36 человек эвакуированы. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

МЧС 23 человека спасены на пожаре в городе Усть-Илимске

Загорелась квартира, расположенная на первом этаже панельного дома на улице Белградская. К месту были направлены пять пожарных расчётов с автолестницей для спасения людей с верхних этажей здания.

На момент их прибытия из окна на первом этаже шёл густой чёрный дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление, которое мешало эвакуироваться жильцам. В первые же минуты в работу включились три звена газодымозащитной службы для эвакуации и спасения людей.

Эвакуировано 35 человек, звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью средств защиты дыхания были спасены 17 человек, из них три ребёнка. По автолестнице с верхних этажей спасены шесть человек, их них три ребёнка. В квартире горела комната на площади 16 кв.м.

В течение 15 минут открытый огонь был потушен. Ещё через час последствия пожара были ликвидированы. Квартира закопчена по всей площади. Хозяин квартиры прибыл в ходе тушения пожара.

Всего за прошедшие сутки, 2 октября, в Иркутской области произошло 12 пожаров. Горел один дачный дом, две хозяйственные постройки, одно неэксплуатируемое строение. Кроме этого, зарегистрировано пять случаев горения мусора и сухой растительности. Три пожара произошло в многоквартирных домах.