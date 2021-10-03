Канберра, 3 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В настоящее время организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) 2022 года и других теннисных турниров, которые состоятся на территории страны, ведут переговоры с австралийскими властями об условиях, на которых в страну могут допустить игроков из-за рубежа. Об этом 3 октября сообщает The Age.

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По информации источника, одним из этих условий, возможно, станет обязательная вакцинация всех участников теннисных соревнований от COVID-19.

При этом уточняется, что организаторы Australian Open выступали против требования властей штата Виктория, где будет проходить турнир, об обязательной вакцинации для «авторизованных сотрудников», включая спортсменов. По их мнению, такая мера может отпугнуть ряд звёзд этого вида спорта, включая первую ракетку мира — серба Новака Джоковича.

Отметим, Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) не требуют от теннисистов обязательной вакцинации от нового заболевания. Турнир Australian Open 2022 пройдет в Мельбурне в период с 17 по 30 января 2022 года.