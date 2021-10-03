Пермь, 3 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Пермском крае за 2 октября зафиксировали ещё 507 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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46 человек лечатся в больницах. Ещё 461 находится дома.

С начала пандемии по 3 октября в регионе выявили уже 103 074 заразившихся. Вылечились 90 898 человек.