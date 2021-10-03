Сан-Хосе, США, 3 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» отправил своих российских голкипера Алексея Мельничука и защитника Артема Князева в фарм-клуб. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба команды.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В результате два российских хоккеиста начнут новый сезон в составе клуба «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

При этом в тренировочном в лагере «Шаркс» на данный момент остаётся 30 игроков, включая российских защитника Николая Кныжова и нападающего Александра Барабанова.

Отметим, в минувшем сезоне Алексей Мельничук сыграл в 17 матчах в АХЛ и провел три игры в НХЛ в основном составе «Сан-Хосе». В свою очередь Артем Князев сыграл по нескольку матчей в российских МХЛ и ВХЛ, а также провёл в Главной хоккейной юниорской лиге Квебека за «Шикутими Садженинс"11 матчей регулярного чемпионата, набрав в них 18 (5 шайб + 13 голевых пасов) очков и шесть игр в плей-офф, где набрал девять (4 гола + 5 результативных передач) очков.