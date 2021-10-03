Барнаул, 3 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Столицу Алтайского края сегодня, 3 сентября, накрыло снегом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Снег в Барнауле

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Первыми первое дыхание зимы почувствовали автомобилисты: сильный снегопад значительно усложнил видимость на Чуйском тракте (участке Барнаул — Бийск) в районе села Полковниково.

В Барнауле тем временем, заметно похолодало, но не настолько, чтобы выпавший снег не растаял. Падая крупными хлопьями вместе с осенней листвой, он доставил немало удовольствия местной ребятне. Дети ловили снежинки ртом и восторгались контрастом: снегопад и окружающая зелень вокруг.

Как сообщало ИА REGNUM, о вероятных дождях с мокрым снегом 2 и 3 октября ранее информировали алтайские синоптики.

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