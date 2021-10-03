Москва, 3 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 25 769 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что 25 769 новых случаев заражения коронавирусом выявлены во всех 85 регионах России. При этом только 8,7% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 890 человек. Это максимальная суточная смертность от ковида в России с начала пандемии. Полностью выздороветь от COVID-19 за сутки смогли 15 391 пациент.

В Москве за сутки выявлены 4294 новых случая заражения, в Санкт-Петербурге — 2463, в Московской области — 1646.