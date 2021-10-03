Лондон, 3 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» работает над продлением контракта со своим нападающим Трево Чалобой. Об этом 3 октября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным источника, в настоящее время руководство команды начало переговоры с агентом 22-летнего футболиста Фрэнком Тримболи. При этом текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Трево Чалоба сыграл в составе «Челси» в четырех матчах и отличился в них двумя забитыми голами. Примерная трансферная стоимость форварда, по данным портала Transfermarkt, составляет € 3,5 млн.