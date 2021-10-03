Ангарск, Иркутская область, 3 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области обнародованы некоторые подробности о пострадавших пассажирах автобуса, попавшего в ДТП в Ангарске. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла 3 октября в дневное время на пересечении улиц Ленина и Мира.

Прокуратура Ангарска ДТП с пассадирским автобусом в Ангарске

В момент столкновения рейсового автобуса с автомобилем «Лада Гранта», в нём находились 17 пассажиров, но в медицинское учреждение для осмотра доставлено 14 человек. Травмы получили четверо человек, им оказывается вся необходимая помощь. Детей среди пострадавших нет.

По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, после столкновения с автомобилем пассажирский автобус ведался в столб. Проверку также проводит прокуратура Ангарска.

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