Индиан-Уэллс, США, 3 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не будет принимать участие в турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который стартует 4 октября. Об этом 3 октября сообщила сама спортсменка на своей странице в соцсети Instagram.

Андрей Пронин ИА REGNUM Арина Соболенко (Беларусь)

«К сожалению, я сдала положительный тест на коронавирус в Индиан-Уэллсе и не смогу соревноваться здесь. Я нахожусь на самоизоляции и буду оставаться тут до подтверждения полного выздоровления», — написала 23-летняя белорусская спортсменка.

Также Соболенко добавила, что у нее нормальное самочувствие и уточнила, что ей очень грустно из-за того, что она не сможет в нынешнем году принять участие в этом турнире.

Отметим, теннисный турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе будет проходить в период с 4 по 17 октября.