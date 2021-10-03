Оренбург, 3 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области установлена личность гражданина, подозреваемого в убийстве трёх студенток. Об этом сообщили журналистам в региональном УМВД.

Полицейские

Под подозрение попал 30-летний Александр Л. Сейчас полицейские выясняют место его нахождения. Жителей региона просят оказать содействие в поимке гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гае ранее были убиты три студентки местного колледжа. Они арендовали квартиру.