Омск, 3 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 2245 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выявлено за сутки 365 новых случаев заражения, из которых 300 лечатся в амбулаторном режиме. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 85 561. Выздоровели к настоящему времени 66 334 человека, в том числе 461 за последние сутки.

«В прививочной кампании приняли участие уже 626 944 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 539 572», — добавили в ведомстве.