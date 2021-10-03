Рим, 3 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Римский футбольный клуб «Рома» продлил контракт со своим полузащитником Лоренцо Пеллегрини. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба команды из Рима.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Уточняется, что новое соглашение клуба с 25-летним футболистом рассчитано на срок до 2026 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Лоренцо Пеллегрини сыграл в составе «Ромы» в пяти матчах и отличился в них тремя забитыми голами, а также одной результативной передачей. Также игрок за время своей карьеры принял участие в 18 матчах национальной сборной своей страны.