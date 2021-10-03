Ташкент, , 11:18 — REGNUM Узбекистан и движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсудили возобновление авиасообщения между Ташкентом и Кабулом, сообщает Podrobno.uz.

По данным издания, накануне, 2 октября, исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Муттаки встретился с послом Узбекистана Ёдгорхужой Шадмановым.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили реконструкцию аэропорта в Мазари-Шарифе и возобновление авиасообщения между Ташкентом и Кабулом.

Афганская сторона также призвала Узбекистан дальнейшему укреплению двусторонних отношений.