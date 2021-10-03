Чита, 3 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 692, причём 195 из них обнаружили только за сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 60 376 пациентов (+105 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1434 человека (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 129 находятся в тяжёлом состоянии (+2 сутки), 47 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 сутки).

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