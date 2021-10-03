Курган, 3 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Кургане оскорбивший судью 41-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено 10 сентября. Гражданину назначили трое суток административного ареста. В ответ подсудимый назвал судью нецензурным словом.

Сейчас по делу идут следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подобном преступлении обвинили одного из жителей Челябинской области.