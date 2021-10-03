Киев, 3 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. На Украине цена на газ достигла $1447 за тысячу кубометров. Это следует из данных украинской энергетической биржи (УЭБ) сегодня, 3 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Согласно данным биржи, на 1 октября, газ объемом 10 тысяч кубометров предлагался по цене 38 532 гривны ($1447) за тысячу кубометров. Также по данным УЭБ, средневзвешенная цена газа с НДС за октябрь составила 28 654 гривны за тысячу кубометров, а в сентябре этот показатель составил 18 505 гривен за тысячу кубометров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский «Газпром» подписал с Венгрией два долгосрочных контракта на поставку газа. Каждый контракт рассчитан на 15 лет и предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. При этом, согласно контрактам, газ будет поступать в Венгрию через «Турецкий поток» и его продолжение в Юго-Восточной Европе. Ранее подобные поставки осуществлялись через Украину.

Новые российско-венгерские контракты в Киеве назвали ударом для Украины.