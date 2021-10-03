Томский район, Томская область, 3 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Томском районе Томской области возбуждено дело против местного жителя за неоднократные оскорбления своей жены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Телефоны

В надзорное ведомство обратилась супруга мужчины. По данным ведомства, в течение месяца последний отправил супруге около 50 оскорбительных СМС-сообщений с использованием нецензурных выражений», унижая её достоинство как женщины и матери. Мужчина свои действия объяснил недовольством образом жизни жены.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 5.61Кодекса РФ об административных правонарушениях. К настоящему времени дело направлено в суд.