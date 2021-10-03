Индепенденс, США, 3 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Сент-Луис Блюз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lisa Gansky «Чикаго Блекхокс»

Игра прошла на льду «Кейбл Дамер-Арены» в Индепенденс и закончилась в пользу команды из Чикаго со счетом 1:5.

В составе «Чикаго» забитыми шайбами отметились финский нападающий Хенрик Боргстрём (3-я минута), Колтон Дач (18-я), Маккензи Энтвистл (31-я), Майк Хардман (37-я) и чешский форвард Доминик Кубалик (52-я).

Автором единственной забитой шайбы «блюзменов» стал Тори Крюг (1-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Клим Костин не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Чикаго» 5 октября на выезде сыграет с клубом «Детройт Ред Уингз», а «Сент-Луис» в этот же день также на выезде встретится с командой «Даллас Старз».