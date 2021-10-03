Ханты-Мансийск, 3 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Югре 2 октября выявили ещё 184 носителя коронавируса. Об этом 3 октября сообщает окружной оперштаб.

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Новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах. Больше всего — 60 — в Сургуте. У 161 зафиксировано ОРВИ, ещё у 22-х — пневмония.

С начала пандемии в регионе обнаружили уже 75 740 носителей коронавируса. Вылечился 72 071 человек.