Ангарск, Иркутская область, 3 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Иркутской области вынесен приговор 32-летнему «чёрному лесорубу». Как сообщает территориальное СУ СК РФ, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года здлумышленник нашел лесозаготовителей, предоставил им копии договора купли-продажи с копией поддельной схемы расположения лесных насаждений, указал им на необходимость проведения рубки на данном участке, введя тем самым их в заблуждение относительно законности осуществляемой деятельности.

По его указанию были спилены сырорастущие деревья породы сосна, которые в последующем были раскряжеваны и стрелёваны для последующей вывозки из лесного массива Савватеевской дачи Ангарского участкового лесничества Усольского лесничества в Ангарском районе Иркутской области. Своими умышленными действиями, осужденный причинил ущерб лесному фонду на сумму свыше 1,7 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск, с сохранением ранее наложенного ареста на имущество осужденного — автомобиль Toyota Land Cruiser 200 до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2021 года объем незаконно вырубленного леса в Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 59% и составил 104,9 тысячи кубических метров.

Читайте также: В Приангарье говорят о заметном сокращении объемов незаконной рубки леса