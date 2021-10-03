Абакан, 3 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Хакасии число жертв коронавируса с 1 января 2021 года достигло 744. За минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались две женщины в возрасте 71 и 72 лет, а также 70-летний мужчина.

По состоянию на 3 октября, в стационарах республики лечатся 893 пациентов. 16 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 2290 человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 4 117(+235) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.