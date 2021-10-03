Ангарск, Иркутская область, 3 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Ангарске (Иркутская область) вынесен обвинительный приговор 32-летнему местному жителю, который зарабатывал на установке пользователям контрафактных программ. Как сообщает пресс-служба ведомства, наказание в виде 100 часов обязательных работ мужчина получил за то, что найдя заказчика на сайте «Авито», установил ему нелицензионный экземпляр произведения-программы «КОМПАС-3D.19».

Цитата из к/ф «Поиск». Реж. Аниш Чаганти. 2018. США В компьютере

Лицензионная версия данной программы стоит 370 600 рублей и авторские права принадлежат ООО «АСКОН-Системы проектирования», тогда как заказчик заплатил установщику всего две тысячи рублей, причинив правообладателю данной программы ущерб в крупном размере.

Мировым судьёй судебного участка № 32 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права, а также приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенное в крупном размере»).