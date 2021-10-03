США, 3 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» уверенно обыграл команду «Сиэтл Кракен» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Хоккеист «Калгари Флэймз»

Игра прошла на льду арены «аксессо ШоУэр-центр» в Кенте (США) и закончилась пользу гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голами отличились Байрон Фроуз (20-я, в большинстве), Майкл Стоун (24-я), Гленн Гавдин (29-я, в большинстве) и Коннор Маки (53-я).

Автором единственной забитой шайбы «Сиэтла» стал Винс Данн (30-я, в большинстве).

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Калгари» 5 октября на везде сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз», а «Сиэтл» днем позже встретится также на выезде с командой «Ванкувер Кэнакс».