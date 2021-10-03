Ангарск, Иркутская область, 3 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту №20, стал участником серьёзного ДТП в Ангарске (Иркутская область), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуратура Ангарска ДТП с пассажирским автобусом в Ангарске

Выехав на перекрёсток, автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем влетел в столб. По предварительным данным, пострадали 14 человек. Поверку произошедшего проводит городская прокуратура.

На место выехал представитель прокуратуры Ангарска. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности перевозки пассажиров. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.