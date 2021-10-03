Москва, , 10:36 — REGNUM Онлайн-медиаплатформа «Мегафон ТВ» удалила ранее выложенный украинский пропагандистский фильм «Позывной «Бандерас». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Фильм, ранее выложенный на платформе и переведённый на русский язык, на данный момент не открывается по ссылке. Поисковая система платформы также не выдаёт никаких результатов по соответствующему запросу.

Фильм «Позывной «Бандерас» режиссёра Зазы Буадзе рассказывает о капитане Нацгвардии Украины, который попадает в «зону АТО» на территорию бывшего места проживания. Кинокартина снята по мотивам дневников нацгвардейца Башкова с позывным «Индеец», который участвовал в терроре против населения ДНР и ЛНР.