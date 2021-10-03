Москва, 3 октября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Использование смартфона при слишком высокой или низкой температуре может привести к выходу устройства из строя. Об этом сообщил обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский радио Sputnik.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Смартфоны

Эксперт напомнил, что все гаджеты рассчитаны на работу в определённом температурном диапазоне, точные границы которого можно узнать в инструкции к устройству. Наиболее уязвимой к перепадам температуры частью конструкции смартфона является его батарея.

Маляревский добавил, что переохлаждение смартфона может привести к снижению эффективной ёмкости батареи. Поэтому зимой рекомендуется носить смартфон во внутренних карманах.

Более опасным для гаджета может оказаться его перегрев. Если оставить устройство рядом с нагревательным прибором, то батарея смартфона может не только выйти из строя, но и повредить остальную электронную начинку.