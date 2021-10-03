Нашвилл, США, 3 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась пользу хозяев с сокрушительным счетом 6:1.

У «Нэшвилла» забитые шайбы себе в актив записали Александр Каррье (2-я минута), Мэтью Оливье (34-я), Ник Казинс (39-я), Люк Канин (40-я, в большинстве), Филип Томасино (52-я, в большинстве) и Рокко Гримальди (57-я).

Автором единственной забитой шайбы «Сиэтла» стал Борис Катчук (37-я).

Отметим, в следующем предсезонном матче «Нэшвилл» 6 октября на выезде сыграет с клубом «Каролин Харрикейнз», а «Тампа» в этот же день примет у себя команду «Флорида Пантерз».