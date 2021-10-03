Чита, 3 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В рамках общероссийского экологического марафона «Дни зелёных действий» на улице Чайковского в Чите сегодня, 3 октября, прошла высадка деревьев. На место десяти старых тополей, с почти целиком сгнившими изнутри стволами, были высажены 14 подрощенных елей. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Хвойный лес

По словам эколога общественного движения «Зелёный город» Игоря Теплякова, тем самым продолжается концепция улицы Чайковского, как хвойной улицы. Ели начали высаживать здесь в 2020 году, деревья прижились.

Как отметил руководитель администрации губернатора Забайкальского края Алексей Казаков, также принявший участие в высадке деревьев, основная цель марафона — сделать наши города и населенные пункты более благоустроенными, красивыми и зелёными.

Напомним, в соседнем Приангарье накануне подвели итоги осенних субботников: в уборке приняли участие более 3000 человек.

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