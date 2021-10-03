Львов, Украина, 3 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без сильной и «наглой"международной политики его страна не достигнет успеха. Об этом Зеленский сказал во время рабочей поездки по Львовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, его офис и министерство иностранных дел многое сделали для международной субъектности Украины, что и является «главной победой» в 2021 году.

При этом Зеленский подчеркнул, что сделано было «много, но мало». Он пояснил, что у Украины нет времени на то, чтобы ждать, когда её примут в Европейский союз.

«Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский оценил первый срок своего президентства на «семь-восемь из 12». А своей партии «Слуга народа» он поставил «три с плюсом» по пятибалльной шкале. Также Зеленский фактически заявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.