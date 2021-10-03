Лас-Вегас, США, 3 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Джейми Малларки победил досрочно представителя США Девонте Смита в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 38, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Во втором раунде Малларки перевел схватку в клинч и прижал своего оппонента к сетке октагона, после чего точным боковым правым и левым нижним в челюсть отправил Смита на пол, где произвел его добивание.

Отметим, этом победа стала 10-й (девять — досрочно) в активе Джейми Малларки при трех поражениях. Для 28-летнего Девонте Смита это поражение стало третьим при девяти (восемь — досрочно) победах.