Емельяновский район, Красноярский край, 3 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в незаконных рубках лесных насаждений. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно срубленная древесина

По данным следствия, с 2017 по 2019 года обвиняемые в составе ОПГ совершили 27 рубок сосны на территории Емельяновского района Красноярского края. Нанесённый ими ущерб лесному фонду страны был оценён на сумму более 70 млн рублей.

«В рамках расследования уголовного дела на имущество одного из обвиняемых наложен арест», — отметили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.