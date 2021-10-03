Абакан, 3 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Лидером по приросту стал Саяногорск, где выявлено 50 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Абакана (+30), Сорска (+11), Алтайского района (+7) и так далее. В большинстве случаев пациенты были обследованы после появления признаков ОРВИ и внебольничной пневмонии.

«38 случаев — семейные контакты, еще 7 — служебные; 1 факт заражения зарегистрирован при плановом мониторинге; 1 — при самостоятельном обследовании; 4 человека заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 21 661. Коэффициент распространения инфекции за последнюю неделю составил 1,1.