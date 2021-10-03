Лондон, 3 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Российский боксёр Давид Аванесян победил Лиама Тейлора из Великобритании, защитив титул чемпиона Европы по версии Европейского боксёрского союза в весовой категории до 66,68 кг в рамках вечера профессионального бокса, который проходил в Лондоне. Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы www.instagram.com/p/BojXgU0nD9h/?utm_source=ig_web_button_share_sheet Давид Аванесян. Скриншот страницы в Instagram

В втором раунде, когда схватка перешла в клинч, российский боксер провел своему оппоненту точный левый, а затем правый боковой удары, чем серьезно потряс британца и судья засчитал последнему поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта четвертая удачная защита титула чемпиона Европы для 33-летнего Давила Аванесяна, являющегося бывшим чемпионом мира по версии WBA, и теперь в его активе 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья. Для 30-летнего Лиама Тейлора это поражение стало вторым при 23 (11 — нокатуом) победах и одной ничьей.