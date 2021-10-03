Лос-Анджелес, США, 3 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Британский актёр Дэниел Крэйг удостоен именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде. Об этом сообщает журнал Variety.

Aashish950 Дэниел Крэйг, шестой исполнитель роли Джеймса Бонда

Официальное открытие именной звезды назначено на 6 октября 2021 года. Крэйг станет 2704-м деятелем индустрии развлечений, чьё имя будет увековечено на этой аллее. Звезда Крэйга будет размещена рядом с именной звездой Роджера Мура — ещё одного актёра, исполнившего роль агента Джеймса Бонда.

Дэниел Крэйг впервые выступил в роли «агента 007» в 2006 году в фильме «Казино «Рояль». Среди других известных ролей актёра работы в фильмах «Девушка с татуировкой дракона» и «Достать ножи».

Голливудская «Аллея славы» является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса. Она представляет собой несколько тротуаров на Голливудском бульваре, в плитку которых вмонтированы именные звёзды деятелей кинематографа, телевидения, музыки и театра.