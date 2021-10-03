Бостон, США, 3 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Бостон Брюинз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

Игра прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в серии буллитов в пользу гостей со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Брюинз» голы забили Давид Пастрняк (3-я, в большинстве), Патрис Бержерон (6-я) и Брэд Маршан (14-я, в большинстве), в составе отличились «Рейнджерс» Райан Строум (4-я), Самуэль Блэйз (20-я, в большинстве) и Кевин Руни (52-я, буллит).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, победный бросок на счету Алексиса Лафренье.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев пропустил три шайбы.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Филадельфия» 5 октября примет у себя с клуб «Бостон Брюинз», а «Вашингтон» в этот же день встретится на выезде с командой «Нью-Джерси Дэвилз».