Челябинск, 3 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2 октября обнаружили ещё 391 носителя коронавируса. Эти данные 3 октября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них четверо школьников. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 98 701 случай заражения. Вылечился уже 83 721 пациент.

Больных COVID-19 на 3 октября насчитывается 10 201 человек. От COVID-19 скончались ещё 25 граждан.