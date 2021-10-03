Москва, 3 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что «столицей» телефонного мошенничества сейчас можно назвать город Днепропетровск (Днепр) на Украине. Об этом он сообщил в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube.

Телефонное мошенничество

По словам Кузнецова, именно в Днепропетровске располагается до тысячи кол-центров мошенников.

«Пик количества кол-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи кол-центров», — рассказал он.

Он отметил, что сейчас в Днепропетровске около 150 кол-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Теперь мошенники в основном используют такую схему, которая перешла на смену звонку от сотрудника безопасности банка.

К примеру, Сберабанк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — 10 тысяч звонков. Примерно 50% граждан на такие звонки просто не отвечают, но вот 1% тех, кому звонили, мошенникам удается «переговорить» и убедить перевести им деньги.

В целом число случаев телефонного мошенничества по отношению к клиентам Сбербанка с начала 2021 года снизилось примерно вдвое, но происходит рост в других российских банках, то есть можно говорить о «перетоке» злоумышленников между кредитными организациями.