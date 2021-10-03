Чита, 3 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 3 октября от коронавируса полностью привиты 325 774 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ещё 343 988 граждан получили первый компонент вакцины.

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Таким образом, за двое суток первый компонент вакцины от инфекции поставили 779 человек, завершили вакцинацию 943 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 2 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 497, причём 197 из них обнаружили только за сутки.

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