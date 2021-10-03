Филадельфия, США, 3 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» уверенно обыграл команду «Вашингтон Кэпиталз» в предсезонном матче североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Michael Miller Джеймс ван Римсдайк в составе хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз»

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:1

В составе «Флайерз» голы забили Клод Жиру (6-я минута, в большистве), Кэм Аткинсон (43-я) и Скотт Лотон (57-я).

Автором единственной забитой шайбы «Кэпиталз» стал белорусский нападающий Алексей Протас (4-я, в большинстве).

Российские защитник «Филадельфии» Иван Проворов, а также российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов не отметились во встрече результативными действиями. Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участия в игре.

Отметим, в следующем предсезонном матче «Филадельфия» 5 октября примет у себя с клуб «Бостон Брюинз», а «Вашингтон» в этот же день встретится на выезде с командой «Нью-Джерси Дэвилз».