Вашингтон, 3 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Продажи беспроводных наушников AirPods третьего поколения американской компании Apple начнутся до конца 2021 года. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

FloTV Apple AirPods

По данным издания, наушники от Apple уже запущены в производство. Новые AirPods станут первым значительным обновлением беспроводных наушников от Apple за три года.

Предполагается, что они будут представлены в ближайшие недели на мероприятии Apple, посвящённом запуску новых компьютеров с собственными чипами. Также новые наушники могут выйти на рынок без презентации на специальном мероприятии, как это было с AirPods 2 и AirPods Pro.

Компания Apple вышла на рынок беспроводных наушников в 2016 году. Вскоре ей удалось стать лидером рынка, обойдя южнокорейскую Samsung и китайских производителей.