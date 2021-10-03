Сан-Диего, США, 3 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Британии Кэмерону Норри в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Сан-Диего (США). Об этом 3 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ausopen.com Андрей Рублев

Британский спортсмен обыграл Рублева в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Соперники провели на корте 2 часа. За это время Рублев, являющийся пятой ракеткой мира, подал навылет 13 раз, четыре раза ошибся при подаче и смог реализовать 2 из 10 брейк-пойнтов. Его оппонент, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов.

Отметим, теннисный турнир в Сан-Диего категории ATP-250 проходит с 27 сентября по 3 октября, его общий призовой фонд составляет $ 600 тыс.