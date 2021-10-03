Барнаул, 3 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 2 сентября прививки от коронавируса получили 693 982 человека из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 2070 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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Из общего числа привитых 38 000 жителей региона получили первую прививку (-361 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 650 831 человек (+2226 за сутки). Также известно о 5151 ревакцинированном (+205 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, это при том, что всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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