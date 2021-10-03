Москва, 3 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Самым востребованным за рубежом российским сериалом в 2021 году стал «Перевал Дятлова». Об этом представители Роскино сообщили РБК.

«Роскино» «Роскино»

В первые девять месяцев 2021 года наибольшим спросом у иностранных дистрибьюторов пользовались сериалы «Перевал Дятлова», «Секреты семейной жизни» и пакет проектов ВГТРК, включая сериалы «Зулейха открывает глаза», «Грозный», «Оптимисты. Карибский сезон», «Зови меня мамой» и «Закрытый сезон».

Представители Роскино отметили, что Россия три года подряд входит в первую десятку лидеров по экспорту сериалов. Приоритетными рынками для российских сериалов в Роскино назвали Мексику, Бразилию, Аргентину и другие страны Латинской Америки. Спрос на кинопродукцию из России и других стран подстегнул рост популярности онлайн-кинотеатров и видеостриминговых платформ.

Роскино является государственной организацией, представляющей отечественную кинопродукцию на зарубежных рынках. Эта организация продает иностранным дистрибьюторам права на показ российских фильмов, сериалов и телевизионных шоу.