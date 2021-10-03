Барнаул, 3 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5505 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 549 (+8 за сутки), из них 238 подключены к аппаратам ИВЛ (+5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 478 человек, +44 за в сутки) и ОРВИ (52 241 человек, +209 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 779 детей (+28 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (78 465 человек, +268 за сутки) новый вирус победил 59 671 человек (+72 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 5365 (-3039 за сутки).

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